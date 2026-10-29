İlaçta tedarik sıkıntısı var

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç tedarikinde yaşanan sıkıntılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Depresyon, epilepsi, tansiyon, diyabet ilaçları ve aşı gibi birçok kalem ilacın piyasada bulunmadığına dikkat çeken Saydan, şunları kaydetti: “Biz eczacılar için ilaçların hem bulunabilir hem de ulaşılabilir olması kritiktir. Zira bulunamayan ilaç, en pahalı ilaçtır. Yılan hikayesine dönen bu sorun artık çözülmeli ve ilaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmeler de bir an önce yapılmalı. Ülke genelinde çeşitli ilaç gruplarında (Depresyon, tansiyon, diyabet, epilepsi, göz damlaları, aşılar, kas ağrıları için kullanılan ilaçlar) yaşanan tedarik sorunu hem vatandaşlar hem de bizler için çok ciddi sıkıntı oluşturuyor. Özellikle kronik hastalık tedavilerinde ve bazı hayati öneme sahip ilaçlarda bu sorun daha da çok hissediliyor. Bazı ithal ilaçlarımızın eşdeğerleri de bulunmadığı için vatandaş ilacını kullanabilmek için maalesef kaçak ilaçlara başvuruyor.”

Ankara - Anka