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8 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Putin: Rusya-Türkiye işbirliği gelişiyor

08 Ocak 2020, Çarşamba 17:03
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya-Türkiye arasındaki işbirliği, engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor." dedi.

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksander Novak ile çok sayıda devlet ve hükümet yetkilisi katıldı.

Törende konuşan Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanmasının genel anlamda Avrupa kıtası için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu açılış törenine katılanlar sadece Rusya ve Türkiye için değil, Güney Avrupa ülkeleri için de önemli bir gelişmeye tanık oluyorlar." dedi.

Bu büyük çaplı ortak projenin hayata geçirilmesinin, Karadeniz'in dibinden gaz boru hattının başarılı bir şekilde döşenmesinin Rus-Türk stratejik ortaklığının kayda değer ve somut meyveler getirdiğinin göstergesi olduğunu söyleyen Putin, "Rusya ve Türkiye arasındaki iş birliği adım adım bütün alanlarda gelişiyor. Dünyadaki son derece zor duruma rağmen ve birtakım uluslararası oyuncuların bu karşılıklı yarar yönünde gelişen iş birliğimize mani olmaya çalışmalarına rağmen bu çalışmalar, devam etmektedir." diye konuştu.

Putin, Rus doğal gazının Türkiye'ye 30 yıldır ihraç edildiğini belirterek, "Önce Rus doğal gazını Trans-Balkan gaz boru hattı üzerinden Türkiye'ye aktarıyorduk. Sonra doğrudan Mavi Akım üzerinden vermeye başladık. Sadece geçen sene Türk ortaklarımız 24 milyar metreküp gaz aldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye Rus doğal gazının TürkAkım ile yeni bir güzergahtan aktarılacağını vurgulayan Putin, "Bu, gerçekten son derece özel ve benzeri olmayan bir gaz ulaştırma sistemi." değerlendirmesini yaptı.

Putin, denizin dibinden her biri 16 milyar metreküplük kapasiteye sahip, derinliği 2 kilometreyi, uzunluğu 1800 kilometreyi aşan borularla iki paralel hat döşendiğini anlatarak bu çalışmanın modern teknolojileri barındıran ve hiç de kolay olmayan bir proje olduğunun altını çizdi.

TürkAkım ile ilk hattan Batı Sibirya yataklarından doğal gaz geleceğini, ikinci hat ile de doğal gazın Türkiye üzerinden Balkanlar'a, Bulgaristan ve Yunanistan ve Sırbistan'a sevk edileceğini belirten Putin, "Rus doğal gazının TürkAkım ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi sadece Türkiye ekonomisine ve Karadeniz bölgesine değil, birçok Güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu tesir edecek ve genel anlamda Avrupa enerji piyasasının güvenini sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, TürkAkımı gaz boru hattının güvenilir bir şekilde işletileceğini ve çevre dostu olduğunu belirterek, günde 6 kilometreden fazla boru döşenen projenin, bu konuda rekor kırdığını söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türk makamlarına ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü inşa esnasında gerekli tüm lisansları ve izinleri vaktinde sağladılar. Bir siyasi irade gösterdiniz ülkenizin ulusal çıkarlarına uygun bir projeye el attınız. Eminim Rusya ve Türkiye gelecekte birçok projeyi hayata geçirecek. Hem enerji alanında hem de başka alanlarda hep beraber en iddialı projeleri gerçekleştirebileceğiz. Bu da her iki devlet ve millet için hayırlı olacaktır." diye konuştu.

Putin, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Hiç de kolay olmayan şartlarda, zor bir dünyada yaşıyoruz. Ne yazık ki bulunduğumuz bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik ciddi eylemler var. Türkiye ve Rusya, bu arada bambaşka örnekler sunuyor. Örneğin devletlerimiz, halklarımız, Avrupa halkları ve dünya halklarının hayrına çalışmalar yürütmekteyiz. Eminim gelecekte de bu şekilde adımlar atacağız ve yeni başarılara imza atacağız."

AA

Etiketler: Putin, Rusya, Türkiye, işbirliği
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