Rahmetle yad ediyoruz...

VEFAT GÜNLÜĞÜ: 19 Kasım 1997

Ömürlerini Risale-i Nur hizmetine veren Bediüzzaman’ın talebesi ve hizmetkârı Bayram Yüksel ağabey ile Nur Talebeleri Ali Uçar ve Mehmet Çiçek vefatlarının yıldönümünde rahmetle anıyoruz.

19 Kasım 1997 tarihinde Almanya’dan Türkiye’ye dönerken Bulgaristan’da geçirdiği trafik kazası sebebiyle vefat eden Bediüzzaman Hazretleri’nin talebesi ve hizmetkârı Bayram Yüksel Ağabey ile Nur Talebeleri Ali Uçar ve Mehmet Çiçek’e Cenâb-ı Hak’tan rahmet diliyoruz.

Vefatında, Bediüzzaman’ın yanındaydı

Bayram Yüksel, çok genç yaşlarda Risale-i Nur ile tanışarak Bediüzzaman Said Nursî’ye talebe oldu. Bediüzzaman ile Afyon’da tanışma ve ona hizmet etme şerefine nail olan kahramanlardandı. Risâle-i Nur eserlerini elle yazarak çoğaltan Bayram Yüksel, Üstad’dan aldığı dersle ihlâs, sadâkat ve tevazu hasletleriyle öne çıkmıştı. Hayatı boyunca Risâle-i Nur eserlerinin yazılması, okunması ve yayılması için çalışmalar yapan Yüksel; Üstad Hazretleri’nin yakın hizmetinde bulunmuş ve tecrübelerini yeni nesillere aktarmıştı. Bayram Yüksel, Bediüzzaman’ın Urfa’da vefatı anında da yanında bulunan talebeleri arasındaydı.

Fedakâr bir Nur Talebesi

Ali Uçar Ağabey de, yurt dışında hizmet veren ve bir çok yabancı dil bilen fedakâr bir Nur talebesidir. Yurt dışında bir sene içinde dört yüzü aşkın konferans vererek yabancıların rekor kitaplarında yer almıştır. Gazetemiz Yeni Asya’da 28 gün tefrika edilen ve Üstad’ın eğitim konusundaki fikirlerini nazara vermek için “Van Üniversitesi’’ dizi yazısı hazırlamıştı. Üniversite mezunu olan ve hiç evlenmeyen Ali Uçar Ağabey, 1997 tarihinde Bulgaristan sınırları içinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu, Bayram Yüksel Ağabey ve Mehmet Çiçek Ağabey ile birlikte Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.