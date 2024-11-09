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9 KASIM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Refah için yargı reformu şart!

09 Kasım 2024, Cumartesi 00:29
Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, Türkiye’nin bir an önce bir yargı reformunu gerçekleştirmesi, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için bir kurtuluş savaşı başlatması gerektiğini söyledi.

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Ankara’da düzenlediği “Sorumsuzluk, Cezasızlık ve Refaha Etkisi” toplantısında konuştu. Türkiye’de, refahı artırmanın birinci şartı olan hukuk güvenliği, adalet ve hukukun üstünlüğünün büyük oranda bulunmadığını savunan Av. Mehmet Gün şunları söyledi: “Her sene açılan, sayısı 10 milyonun üzerindeki hukuk, ceza ve idare davaları büyük oranda sonraki yıllara sarkıyor, ilk derece, istinaf ve temyiz süreçlerinin tamamlanması beş-altı yılı aşıyor. Bu davaların neredeyse hiçbirinde tek celse yargılama yapılamıyor, lüzumsuz yere defalarca ertelenen duruşmalar, hukukçu ve yargı kaynaklarını israf edip, hakkını arayan vatandaşa da gereksiz yere ek yükler getiriyor, emek, zaman ve sair kaynakları israf ediyor. Böylece toplumsal barış, uzlaşma ve dayanışma giderek bozuluyor. Toplum hem kendisine hem de  karşısındakilere güveni büyük oranda kaybetmiş bulunuyor.”

Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele edilmeli

Yönetici kesime karşı eli kolu bağlı olan yargının, keyfî, bilime aykırı kararlar alan, görevlerini ihmal ve ihlal eden kamu yöneticilerine hesap soramadığını belirten Av. Mehmet Gün, Türkiye’nin bir an önce bir yargı reformunu gerçekleştirmesi, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için bir kurtuluş savaşı başlatması gerektiğini savunarak, “Daha İyi Yargı Derneği, bu amaçla hazırladığı A’den Z’ye Türk Yargı Reformu çalışmasını dört yıldır hukuk, iş ve siyaset dünyasının dikkatine sunuyor, ülke çapında düzenlediği ekonomi ve hukuk buluşmaları ile kamuoyuna anlatıyor. Bizim çalışmamız bir adımdır, dikkate alınır ya da alınmaz. Ama Türkiye’nin sivil anayasadan önce yargı reformunu tartışmaya ve yargı reformunu gerçekleştirmeye ihtiyacı var. Millet ve memleketin refaha kavuşması için işe yargı reformundan başlanmalıdır” dedi.

Seyhan Şentürk - İstanbul

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