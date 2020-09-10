"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Reyhanlı'daki terör saldırısı sorumlularından terörist Bayat, tutuklandı

10 Eylül 2020, Perşembe 22:45
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin öldüğü terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat, 2012'de işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu ile Reyhanlı'daki terör saldırısı dosyasında hakkında isnat edilen suçlardan tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin öldüğü terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri arasında Hatay Adliyesine sevk edilen Bayat, 2012 yılındaki Samandağ ilçesinde işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu ile Reyhanlı'daki terör saldırısı dosyasında hakkında isnat edilen suçlardan tutuklandı. 

Terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride bulunan Ercan Bayat, önceki gün Hatay'ın Suriye sınırında hudut birliklerince yakalanmış ve emniyet birimlerine teslim edilmişti. 

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 52 kişi ölmüş, çok sayıda sivil yaralanmıştı. 

Bombalı araçlarla gerçekleştirildiği tespit edilen saldırılarda yaralanan bir kişinin daha tedavi gördüğü hastanede ölmesiyle ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.

AA

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşsizlikte mızrak çuvala sığmıyor

    Depremler kapıda

    Ruhsat gaspı mağdur ediyor

    Mutlu çalışan, şirketini de mutlu ediyor

    Avrupa’da İslâmofobi yeniden yükseliyor

    Dünya genelinde son 24 saat böyle geçti

    Reyhanlı'daki terör saldırısı sorumlularından terörist Bayat, tutuklandı

    Kolombiya ayakta: Polis şiddetine tepki gösterilerinde 7 kişi öldü, 248 kişi yaralandı

    DSÖ'den Kovid-19 aşısı hakkında açıklama

    Bakan Koca: Aktif hastaların yaş ortalaması 42

    ABD'de son 24 saatte 1184 ölüm ve 35 bin yeni vaka!

    Her yıl 800 bin intihar

    Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan dualarla...

    'Böyle bir virüs yok' tehlikesine dikkat!

    Bakan Koca aşı çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı

    'Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı tamamlandı'

    Dışişleri Bakanlığı: Macron, gerginliği teşvik ediyor

    Arınç, kendisinin ve eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

    Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan Kovid-19 sebebiyle vefat etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Oyunları bozduk” denilirken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Cehaletin ağır faturası
    Ahmet BATTAL

    Milliyetçilerin cumhuriyeti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Mutlu çalışan, şirketini de mutlu ediyor
    Genel

    İşsizlikte mızrak çuvala sığmıyor
    Genel

    Ruhsat gaspı mağdur ediyor
    Risale-i Nur'dan

    Biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki...
    Genel

    Depremler kapıda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.