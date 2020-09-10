Reyhanlı'daki terör saldırısı sorumlularından terörist Bayat, tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin öldüğü terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat, 2012'de işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu ile Reyhanlı'daki terör saldırısı dosyasında hakkında isnat edilen suçlardan tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin öldüğü terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Geniş güvenlik önlemleri arasında Hatay Adliyesine sevk edilen Bayat, 2012 yılındaki Samandağ ilçesinde işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu ile Reyhanlı'daki terör saldırısı dosyasında hakkında isnat edilen suçlardan tutuklandı. Terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride bulunan Ercan Bayat, önceki gün Hatay'ın Suriye sınırında hudut birliklerince yakalanmış ve emniyet birimlerine teslim edilmişti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 52 kişi ölmüş, çok sayıda sivil yaralanmıştı. Bombalı araçlarla gerçekleştirildiği tespit edilen saldırılarda yaralanan bir kişinin daha tedavi gördüğü hastanede ölmesiyle ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti. AA

Okunma Sayısı: 171

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.