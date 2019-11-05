RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin TÜRKSAT'taki görevinden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında dikkat çektiği RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, TÜRKSAT'taki görevinden istifa ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta RTÜK üyesi Faruk Bildirici’nin üyelikten ihraç edilmesinin ardından tepki çeken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in TÜRKSAT’taki yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği öne sürüldü. Gelişmeyi paylaşan RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı oldu. Taşçı, sosyal medya hesabından “CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup toplantısında dikkat çektiği RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti…” mesajını paylaştı.

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