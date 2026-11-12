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12 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Yılmaz Erdoğan dualarla defnedildi

12 Kasım 2026, Perşembe
Gazetemizin Trabzon eski Temsilcilerinden Muhterem Ağabeyimiz Yılmaz Erdoğan İstanbul'da vefat etti.

Yılmaz Erdoğan'ın cenaze namazı 7 Kasım Cumartesi günü İstanbul Sultangazi'deki Mescid-i Selâm Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınarak Cebeci mahallesi Habipler Mezarlığına dualarla defnedildi. 

Yılmaz Erdoğan, uzun süre gazetemiz Yeni Asya'nın Trabzon Temsilciliğini yaptıktan sonra İstanbul'a taşınmış ve gazete hizmetlerine İstanbul'da devam etmişti.

Erdoğan, İstanbul'a taşındıktan sonra Sultangazi ve Arnavutköy'de Risale-i Nur Dershanesi açılmasına da vesile olmuş ve 50 sene boyunca Yeni Asya gazetemizin dağıtımını yapmıştı.

Mekanı Cennet olsun.

İSTANBUL - YENİ ASYA

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