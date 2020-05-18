RTÜK Başkanından geri adım

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ülke TV’de ölüm listesi hazırladığını söyleyen Sevda Noyan’la ilgili cezai işlem yapılmasına gerek olmadığı açıklamasından çark etti.

3 gün önce Sevda Noyan’ın sözlerinde büyütülecek bir şey olmadığını söyleyen Şahin, dün yaptığı açıklamada “Tabii ki 15 Temmuz’da yaşananları tekrar aklından geçirenler olursa hem devletimiz hem de milletimiz meşru şartlarda cevabını en güçlü şekilde verecektir. Bundan da kimsenin tereddüdü olmamalıdır. Sevda Noyan’ın söylemleri, RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir. İlgili uzman raporu Üst Kurul gündemine geldiğinde, RTÜK olarak söz konusu söylemlerin bir televizyonda yayınlanmasının karşılığı neyse gereği yapılacaktır. Olayın olduğu ilk günden itibaren bakış açımız budur(…)Kimsenin kuşkusu olmasın, daha önce pek çok örnekte olduğu gibi RTÜK kuruluş amacına uygun olarak ilk kurul toplantısında gereğini yapacaktır” dedi.

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