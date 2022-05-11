RTÜK iktidar adına ceza dağıtmasın

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu RTÜK’ün iktidarı küçük düşürdükleri iddiasıyla Flash TV, Halk TV, Tele1 ve KRT’ye oy çokluğuyla yüzde 3 oranında para cezası vermesini eleştirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye’de demokrasinin yeşerebilmesi için haber özgür dolaşmalı, yurttaşlar habere sansürsüz ulaşmalıdır. Oysa özerk olması gereken Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararlarıyla gazeteciliğe müdahale etmekte, haberi engellemekte, iktidar adına sansür ve cezalandırma görevini yürütmektedir. İktidarın kamu yararına olmayan uygulamalarının eleştirildiği TV kanallarına mutlaka ceza verilmektedir.” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “RTÜK’ü iktidarın sansür aygıtı olmaktan vazgeçmeye, kararlarında Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne, yurttaşların haber alma hakkına saygılı davranmaya çağırmayı sürdürüyoruz.” Haber Merkezi

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