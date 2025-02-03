“RTÜK’ü tarafsız davranmaya çağırıyoruz”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu (TGC) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), kural ihlali iddiasıyla altı televizyon kanalı ile bir dijital platform yayıncısına uyguladığı yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı.
“RTÜK verdiği cezalarla medyayı kamusal meseleleri tartışmaktan vazgeçirmeye, eleştirel haber yapılmasını engellemeye çalışmaktadır” denilen açıklamada, “RTÜK verdiği kararlarla Anayasa’ya aykırı olarak gazetecilik mesleğine doğrudan müdahale etmeye çalışmaktadır. RTÜK’ü kararlarında Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya, tarafsız davranmaya, haksız, hukuksuz para cezaları vermekten vazgeçmeye çağırıyoruz” denildi.
Ankara - Anka