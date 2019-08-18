Rus bakandan INF açıklaması

Rusya Savuma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Orta Menzili Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konusunda ABD ile diyalog kurmaktan asla vazgeçmediğini, eylemlerini açık ve şeffaf bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'ün yayınına katılan Şoygu, Rusya'nın INF konusunda ABD ile diyalog kurmaktan asla vazgeçmediğini, ayrıca her zaman eylemlerini açık ve şeffaf bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Orgeneral Şoygu, "Biz asla diyalogdan vazgeçmedik, şubattan ağustosa geçen süre boyunca diyalog kurmayı önerdik. Açık bir tutum sergiledik. Şüphelere neden olan füzeyi gösterdik. Amerikalılar gelmedi. Eğer ek olarak katılımcı gerekseydi, neden her şey bozulmak zorundaydı?" diye konuştu.

Şoygu, orta ve kısa menzilli füzelerin geliştirilmesi ile ilgili mali kaynakların Washington’un INF’den çekilmesinden 1 yıl önce Amerikan bütçesinde ayrıldığını söyledi:

"Aslında 8 ay önce, yani bu karar alınmadan neredeyse 1 yıl önce ABD bütçesinde bu füzelerin geliştirilmesi için onay verilen, ayrılan ve gönderilen mali kaynakların olduğu ortaya çıktı."