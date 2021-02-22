Rusya: Görüşmeye hazırız

Rusya federal askerî-teknik işbirliği servisi FSVTS’nin yetkilileri, Türkiye’ye Rusya yapımı savaş uçakları tedariki konusunda görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını belirtti.

Türkiye’ye SU-35 ya da SU-57 jetleri tedariki üstüne yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanıp sağlanamadığı sorusu karşısında bir FSVTS yetkilisi, “Defalarca söylediğimiz gibi, yeni uçaklarımız da dahil olmak üzere Rusya yapımı askeri ürün çeşitlerimizin tamamının tedariki ihtimalini Türkiye ile ele almaya hazırız” dedi. Rusyalı yetkili bunun yanında, beşinci nesil SU-57 uçakları için de görüşmelere hazır olduklarını söyledi ancak bu uçakların üretiminde Rusya Savunma Bakanlığı’nın ihtiyaçlarına öncelik verileceğini sözlerine ekledi.

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