Rusya ve Çin, İdlib'de ateşkes talep eden BMGK tasarısını veto etti

Rusya ve Çin, İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), biri Almanya, Kuveyt ve Belçika tarafından sunulan, diğeri ise Rusya ve Çin tarafından konseye getirilen iki tasarı oyladı.

Rusya ve Çin, Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini isteyen tasarıya vetoda bulundu.

Tasarıya, ABD, Almanya, Belçika, Kuveyt, Fransa, İngiltere, Endonezya, Polonya, Peru, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili destek verirken, Ekvator Ginesi ise çekimser kaldı.

Batılı ülkeler, Rusya ve Suriye rejimini sivilleri, okul ve hastaneleri hedef almakla suçlarken, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, suçlamaları reddederek, İdlib'de sadece terör örgütlerine karşı mücadele edildiğini savundu.