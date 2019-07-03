'S-400'de karar verildi'

TBMM Başkanı Şentop, "S-400 konusunda karar verildi. Temmuz ayı içerisinde ilk parti teslimat yapılacak. Olsun mu olmasın mı, alalım mı almayalım mı noktasında değiliz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi konusunda kararını verdiğini belirterek, "Temmuz ayı içerisinde ilk parti teslimat yapılacak. Olsun mu olmasın mı, alalım mı almayalım mı noktasında değiliz." dedi.

Moskova’daki Türk gazetecilerle bir araya gelen Şentop, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’dan S-400’ün satın alındığına dair açıklamasını hatırlatarak, “S-400 konusunda karar verildi. Temmuz ayı içerisinde ilk parti teslimat yapılacak. Olsun mu olmasın mı, alalım mı almayalım mı noktasında değiliz.” diye konuştu.

Türkiye’ye S-400 hususunda başta ABD olmak üzere NATO üzerinden uluslararası baskı oluşturulmaya çalışıldığını hatırlatan Şentop, “Bunu haklı ve samimi bulmuyoruz çünkü S-300 sahibi NATO üyesi ülkeler var. Bu ülkelere itiraz yapılmıyor.” ifadesini kullandı.