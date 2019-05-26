S-400 krizi Erdoğan’ın seçim stratejisi mi?

Türkiye uzmanı Max Hoffman’a göre, S-400’lerin teslimatını Haziran ayına çekmeye çalışan Erdoğan, ABD ile yaşanacak krizi İstanbul seçimlerinde araçsallaştırmayı hedefliyor olabilir.

Amerikan İlerleme Merkezi Türkiye uzmanı Max Hoffman, Türkiye’nin Rus hava savunma sisteminden vazgeçmemesi durumunda ABD’nin çok sert tepki göstereceğine dikkat çekti, uygulanacak yaptırımların Türkiye’nin prestijine, askeri yetkinlik ve caydırıcılığına büyük darbe indireceğini kaydetti. DW Türkçe’nin sorularını cevaplayan Hoffman, ABD ile Türkiye arasında tırmanan S-400 krizinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul seçimlerine dönük stratejisinin bir parçası olabileceğini de belirtti.

Okunma Sayısı: 221

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.