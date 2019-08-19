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19 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Saadet Partisi belediyelere kayyum atanmasına tepki gösterdi

19 Ağustos 2019, Pazartesi 14:52
İçişleri Bakanlığı kararıyla HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, "Diyarbakır, Mardin ve Van halkının iradesine ipotek konulmuştur" dedi ve "Neden 4 ay önce seçimlere girmelerine müsade edilenler, bugün görevden alınıyor?" diye sordu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, İçişleri Bakanlığı kararıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, "Diyarbakır, Mardin ve Van halkının iradesine ipotek konulmuştur. Hükümet, siyasetin legal aktörleri ile meseleleri çözme gayreti göstermek yerine, legal olmayan aktörleri ile pazarlık yapmakta bir beis görmüyor" dedi.

Aydın, "Neden 4 ay önce seçimlere girmelerine müsade edilenler, bugün görevden alınıyor? Alınan bu karar Türkiye'nin ve bölgenin geleceği açısından sağduyu ve akl-ı selimden uzaktır" ifadesini kullandı.

Etiketler: Saadet Partisi, kayyum, tepki
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