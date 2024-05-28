Türkiye’nin depremlere hazırlıklı olması için uyarılarını sürdüren Prof. Dr. Naci Görür, bu kez belediye başkanlarına seslendi.

Görür, “Sadece bina yenilemekle olmaz” diyerek belediye başkanlarına deprem dirençli kentlerin nasıl inşa edileceğini madde madde ile anlattı. Görür, kentlerin bir bütün olarak depreme dirençli hale getirilebilmesi için fay sisteminin yanı sıra halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevre ve ekonominin analiz edilmesi gerektiğini belirtti. “Unutmayın bir kenti depreme hazırlamak ancak böyle olur” diyen Görür, “Yoksa sadece bina yenilemekle olmaz. O olsa olsa müteahhitlik projesi, rant projesi olur. Yerel yönetimlerin el değiştirdiği bu süreçte ilgililere önemle duyurulur” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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