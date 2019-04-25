DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL, CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU’NA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU. LİDERLER, “SAĞDUYUMUZU MUHAFAZA ETMELİYİZ” ÇAĞRISI YAPTI.

AFFEDİLECEK BİR OLAY DEĞİL

Ziyaret sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi, affedilecek bir olay değildir, ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız” dedi.

HEPİMİZİN ORTAK ÇABASI

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da yaptığı açıklamada, “Demokrasimizin oksijeni tükenmek üzeredir. Hepimizin ortak çabası, Türkiye’nin meselelerini demokratik kanallara aktarabilmesidir” ifadesini kullandı.

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Sağduyumuzu korumalıyız

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan liderler sağduyu çağrısı yaptı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesindeki saldırı dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek, “geçmiş olsun” dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Uysal’ı uğurlarken basın mensuplarına açıklama yaptı. Uysal ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Gerçekten de toplum olarak fazla gerildik. Tasada ve kıvançta beraber olan toplumlar, milletler huzur içinde yaşarlar. Dolayısıyla biz farklılıklarımızı zenginlik kabul edip, tasada ve kıvançta beraber olmalıyız. Beraber şarkılar söylemeliyiz. Beraber türküler söylemeliyiz. Beraber sevinmeliyiz, beraber üzülmeliyiz. Sevinçlerimizi çoğaltmalıyız” diye konuştu.

Ben, bu milletin ferasetine güveniyorum

Kılıçdaroğlu, “Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi, affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız. Toplumu fazla germemek zorundayız. Ben, her konuşmamda bir şekliyle ifade ediyorum. Ben, bu milletin ferasetine, sağduyusuna güveniyorum. Bütün bunları aşacağız. Bütün bu gerginlikleri aşacağız ve yeniden Türkiye’ye huzurun gelmesi ki bizim siyasî söylemimizdir. Yeniden Türkiye’ye baharın gelmesi için çaba harcayacağız. Bahar geldi, o baharı bütün Türkiye coğrafyasına yayacağız. Bizim temel hedeflerimizden birisi budur” ifadelerini kullandı.

Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz

Kendisine yumrukla saldıran Osman Sarıgün’ün adlî kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakılmasının hatırlatılması ve “Bir de fotoğraflar var. Saldırganı ziyaret edenler, elini öpenler var. İki olayı da değerlendirebilir misiniz?” şeklindeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, “Bir siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz. Bunun ötesinde farklı bir şey söylemek istemiyorum” değerlendirmesini yaptı.

Demokrasimizin oksijeni tükenmek üzere

Gültekin Uysal da hem “geçmiş olsun” dileklerinde bulunduklarını hem de siyasî atmosferi değerlendirdiklerini aktardı. Uysal, “Bugün, Türkiye’de üzülerek ifade ediyorum; demokrasimizin oksijeni tükenmek üzeredir. Siyasî rekabetin, partilerin, aktörlerin arasındaki meşru çizgilerin bilerek ve isteyerek silinmeye çalışıldığı bir dönemin içerisindeyiz. Bütün bunlara rağmen bir yerel seçimi geride bıraktık. Acılarda bile bir araya gelemez hale getirilmek istenen, ortak paydayı, müşterek değerleri, siyasî alanda bir rekabet unsuru haline getirilmek istenildiğini görüyoruz. Hepimizin ortak çabası, Türkiye’nin meselelerini demokratik kanallara aktarabilmesidir” ifadesini kullandı. Bu tür hadiseler karşısında dayanışmanın önemine vurgu yapan Uysal, Kılıçdaroğlu’nun şahsında tüm CHP camiasına “geçmiş olsun” dileklerini tekrarladı.