Sağlam binalar için eksiksiz denetim

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, depreme dayanıklı binalar inşa edilmesi için denetimin eksiksiz yapılması gerektiğini söyledi.

Japon uzman, Siirt’te İl Milli Eğitim Konferans Salonu’nda düzenlenen “Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu”na katıldı. Yoshinori Moriwaki, Türkiye’de “Deprem Dede” olarak tanınan Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın, “Deprem öldürmez, bina öldürür.” sözünü anımsatarak, bu söze katıldığını ifade etti. Yapı denetim sistemiyle ilgili bilgi veren Yoshinori Moriwaki, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde bu sistemden geçen binaların hasar gördüğünü fakat çökmediğini gördüklerini belirtti. “Doğru düzgün yaparsak bina çökmeyecek.” diyen Yoshinori Moriwaki, “Sıkıntı ne? 21 milyon yapı stoku varsa maalesef yüzde 50’den fazlası izinsiz bina. Bunun için kontrolü iyi yapmak lazım.” ifadelerini kullandı. AA

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