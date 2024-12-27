Sağlıkçılar: Köle değiliz

Aile sağlığı merkezi çalışanlarının 1 Kasım 2024’te yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı tepkisi sürüyor.

Aile sağlığı merkezi çalışanı ebe ve hemşireler yeni yönetmelikten kaynaklanan ücret kesintilerine itiraz dilekçesi vermek amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önüne geldi. Dilekçelerin teslim edilmesi öncesinde ebe ve hemşireler, Tüm Aile Sağlığı, Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni, Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED), Türk Sağlık Sen, Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN), Hürriyet Sağlık Sen’in de katılımıyla, İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem gerçekleştirdi. Birgül Zeytun isimli hemşire, “Susturulmaya çalışıyoruz, ama artık susmak istemiyoruz. Çok seviyorum işimi. Ama ben artık çok yoruldum” şeklinde konuştu. İSAHED Genel Başkanı Vildan Aydın ise, “Biz köle değiliz, ebeyiz, hemşireyiz. Haksız, hukukuz, çalışma yasasına aykırı bir şekilde kesilen ücretlerimizin iadesi için bugün dilekçe vermeye geldik. Bir daha geldiğimizde istifalarımızı vermek için geleceğiz. Ebesiz, hemşiresiz kalacaksınız” dedi.

Haber Merkezi