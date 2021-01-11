'Sahte dindarlığın ahlakı yoktur'

Arap dünyasının tanınmış düşünürlerinden Casim Sultan, sahte dindarlığın dinin özünü oluşturan ahlaki boyutu ihmal ettiğini söyledi.

Arap dünyasının tanınmış düşünürlerinden Casim Sultan, Gazete Duvar’dan İslam Özkan ile İslâm’da sevgi ve merhamet üzerine konuştu. “Dejenere/sahte dindarlık nedir ve neden ondan uzaklaşmalıyız? Sorusuna Sultan, “Sahte dindarlık, ayrıntı diyebileceğimiz alanlarda ve şekli konularda tavizsiz bir tutum ortaya koyarken öze ilişkin alanlarda ise anlayışlı ve affedicidir... Meselâ “Çekişmeyin/kavga etmeyin aksi takdirde ümitsizliğe düşersiniz” ya da “Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin” ayetlerini ele alalım. Bu âyetler evrensel ilkelerde buluşmayı, ayrılığa düşüren görece önemsiz konuları elinin tersiyle itmeyi gerektirir. Ancak tarih boyunca sahte dindarlık varlığını, önemsiz konular üzerinde mücadele etme üzerine kurar” cevabını verdi.

Aldatıcı dindarlık hepsine perde çeker

“Böyle bir dindarlık anlayışı, boşanma niyetiyle evlenme fikrinde olduğu gibi biçime odaklanırken dinin özünü oluşturan ahlâkî boyutu ihmal eder” diyen Sultan, şu şekilde devam etti: “Sıradan insanların hatalarına karşı kabadayıca ve sert bir tutum gösterirken aynı tutumu yönetici ve egemenlerden esirger. Büyük kavramları cüceleştirir... Kur’ân’daki salih (yararlı) amel, peygamberler ve salihler tarafından yapılan tüm işleri kapsamaktadır, meselâ Musa, zorbalığa meydan okurken Yusuf ekonomik krizin üstesinden gelmiş, Davut askerlik sanatını geliştirmiş, Zülkarneyn ise büyük girişimler ve teknik çözümler üzerinde odaklanmıştır. Ancak aldatıcı dindarlık, bunların hepsine bir perde çeker ve sınırlı eylemin bireyselliğine odaklanır. Eksiltilmiş dindarlık, hayattan çekilmeye bir çağrı, “dünya kafir için ahiret ise mümin içindir” diyerek daha aşağı bir mevkiyi kabule yanaşmaktır.”

Casim Sultan kimdir?

Casim Sultan, Fikri Uyanış Projesi üzerinde otuz yılı aşkın süredir çalışmış ve bu konuda on sekizden fazla eseri bulunan Katarlı bir yazar ve düşünür olup, birçok devlet kurumunda ve özel kurumda danışman olarak çalışmıştır. Halen nahda.org internet sitesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır. Türkçede şu ana kadar yayınlanmış olan eserleri şunlardır: Dirilişten Uyanışa, Toplumsal Dönüşümün Yasaları, Stratejik Tarih Yorumu, Tarihsel Hafıza, Stratejik Düşünme, Siyasî Çalışmalarda İlkeler, İktisadı Anlamaya Doğru İlk Adım, Yeni bir Başlangıç.