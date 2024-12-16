Sahte pasaport ve kimliğe geçit yok

Dünyanın en işlek sınır kapılarından Kapıkule’de yolcuların sahte pasaport ve kimlikleri, TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli cihaz yardımıyla tespit ediliyor.

Sınır kapısından geçişlerde yolcuların seyahat belgelerini kontrol eden Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli buldukları belgeleri Seyahat Belgesi İnceleme Büro Amirliğine gönderiyor. Alanında uzman polisler, TÜBİTAK tarafından 2009’da geliştirilen ve sürekli güncellenen “Forensic XP-4010D” adı verilen adli belge inceleme cihazını kullanarak olası sahteciliğin tespitini yapıyor. Her tür belge ve dokümanın sahte olup olmadığını ortaya koyan cihaz, resimleri 10 kata kadar büyütebiliyor. Spot ışık, koaksiyel ve kızılötesi ışık gibi farklı yöntemlerle belgeleri tarayan cihaz, mürekkep farklılığına kadar sahteciliği ve belgeler üzerindeki değişimleri tespit edebiliyor. AA

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