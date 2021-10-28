Salgın nedeniyle göçmen akışı yüzde 30 azaldı

Kovid-19 nedeniyle OECD ülkelerine yönelik kalıcı göç akışları 2020'de yüzde 30'dan fazla azalarak yaklaşık 3,7 milyona, yani 2003'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Tüm kalıcı göç kategorilerinde bir düşüş yaşandı ve en büyük düşüşü aile göçü gösterdi.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya yönelik insani göç akışları da ciddi şekilde etkilendi. İş gücü göçü ve serbest dolaşım, sırasıyla yaklaşık yüzde 24 ve yüzde 17 azaldı. Geçici iş gücü göçü ortalama olarak yüzde 58 ve şirket içi transferler yüzde 53 oranında keskin bir şekilde düştü.

Kovid-19 salgını, göçmen entegrasyonunda son on yılda OECD ülkelerinde elde edilen ilerlemeyi de önemli ölçüde durdurdu. OECD'ye göre, hükümetler, büyük olumsuz ekonomik sonuçlara yol açacak ve genel sosyal uyumu tehdit edecek olan göçmen entegrasyonunda kalıcı bir gerilemeye yol açabilecek olan pandemiyi önlemek için "acilen kapsamlı ve eşgüdümlü" eyleme geçmeli.

Rapor, pandeminin başlangıcından bu yana, göçmen işçilerin iş kayıplarından orantısız bir şekilde etkilendiğinin altını çiziyor. Yabancı uyruklu ve yerli doğumlular arasındaki istihdam oranındaki fark OECD ülkeleri genelinde genişleyerek ortalama yüzde 2 puana ulaşırken, işsizlik oranındaki fark şimdi yüzde 3'ün üzerinde.