Sanayicinin zararını nasıl karşılayacaksınız?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 3 günlük elektrik kesintisi sorununu TBMM gündemine taşıdı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yazılı olarak cevaplaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde sanayi bölgelerinde 3 günlük kesintinin telâfisi zor sonuçlar meydana getireceğini söyledi.

Karaca, Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e “Silivri ve Tuz Gölü gibi Türkiye genelindeki depolama alanlarında Türkiye’nin ihtiyacı kadar depolama yapılmış mıdır? Yapılmadıysa bunun sebebi nedir? Türkiye genelindeki depolama alanlarının toplam yüzde kaçı doludur? Zarara uğraması kaçınılmaz olan sanayiciler açısından yaşanan bu kesintinin zararlarını en aza indirmek için yürütmekte olduğunuz bir çalışma veya uygulamaya geçireceğiniz bir eylem planı var mıdır?” sorularını yöneltti. Ankara - Ahmet Terzi

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