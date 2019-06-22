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Sandıkların başında 100 bin müşahit bekleyecek

22 Haziran 2019, Cumartesi 14:19
İptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri yarın yenileniyor. Seçimler için siyasi partilerin görevlendirdiği 100 bini aşkın müşahit sandık başlarında bekleyecek. Sandıklarda görev yapacaklara ödenecek para 32 milyon TL'yi aşacak.

31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri yarın yenilecek. Seçimde yarışacak olan siyasi partiler de sandık başlarında görev yapacak müşahitlerini ve sandık kurulu üyelerini belirleyerek ilçe seçim kurullarına gönderdi. 

Yarın yapılacak İBB seçiminde AK Partili 31 bin 339, CHP'li 31 bin 341 isim görev yapacak.

Büyük Birlik Partisi seçime kendi adayıyla katılmasa da desteklediği Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım için sandıklarda olacak. BBP'nin bildirdiği görevli sayısı 5 bin 771.

Seçime katılmayan partiler de görevli bildirdi

Seçime katılmayan partilerden biri olan HDP 14 bin 334, Demokrat Parti bin 55 kişinin ismini bildirdi.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den sonraki bileşeni MHP bin 564 kişiyle sandıklarda görev yapacak. Millet İttifakı üyesi İYİ Parti ise ise 5 bin 565 kişiyle sandık başlarında olacak. Saadet Partisi'nin görevli sayısı 15 bin 416'yken Vatan Partisi ise 886 kişiyle sandıklarda olacak.

Yarın İstanbul'da 31 bin 124 sandık kurulacak ve 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde sandıklara görevli veren siyasi partiler bu seçimlerde de sandıklara üye verebilecek.

Sandık maliyeti 32 milyon TL

Sandıkların kurulacağı bin 897 okulun sorumlusuna da YSK tarafından ücret ödenecek. 

YSK tarafından partili müşahitlere 12 milyon 336 bin TL, sandık kurulu başkanlarına 11 milyon 578 bin TL, sandık kurulu memur üyelere ise 7 milyon 718 bin TL ödenecek. İl ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile okul sorumlularına ödenecek parayla birlikte sandıklarda görev yapacaklara ödenecek para toplamda 32 milyon TL'yi geçecek.

Rakamlarla 23 Haziran

YSK verilerine göre İstanbul'da 31 bin 124 sandıkta kayıtlı 10 milyon 560 bin 963 seçmen bulunuyor. Bu seçmenlerin 5 milyon 348 bin 568'i kadın, 5 milyon 212 bin 305'i erkek. Kadın seçmenler erkeklere oranla yüzde 1.3 daha fazla.

167 bin 438 seçmen ilk kez oy kullanacak. 94 bin 214 engelli seçmen bulunurken 75 yaş üzeri seçmen sayısı 387 bin 897.

Tüm ilçelerde seyyar sandıklar da kurulacak. 156 seyyar sandıklarda 3 bin 748 seçmen kayıtlı.

7 cezaevinde kurulacak 62 sandıkta 9 bin 320 tutuklu oy kullanacak.

33 bin 775 asker, 8 bin 93 hükümlü, 4 bin 633 kısıtlı ve vatandaşlıktan çıkan 359 kişinin şse oy kullanma hakkı bulunmuyor.

Kaynak: Independent Türkçe

Etiketler: İstanbul, yerel seçim, YSK, sandık, görevli, müşahit
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