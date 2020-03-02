Saraydan “Başkana saygı” açıklaması

İletişim Başkanlığı, Fahrettin Altun’un Beştepe’deki güvenlik zirvesine katılmasına yönelik CHP’den gelen eleştirilere cevap verdi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: “İletişim Başkanlığı, 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olarak ihdas edilmiştir. Söz konusu kararnamede belirtildiği üzere, Başkanlığımızın görevleri arasında ‘kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlamak’ da bulunmaktadır. İdlib’de askerlerimizin şehit olduğu menfur saldırının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Olağanüstü Güvenlik Zirvesi’ne ilişkin bilgilendirme de bu görev uyarınca Sayın Fahrettin Altun tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca böylesi bir toplantıya kimin katılıp kimin katılmayacağı tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Ana muhalefet partisi yetkililerini, böylesi hakikat karşıtı ifadelerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmadan önce devleti tanımaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesine ve kurumlarımıza saygılı olmaya, yasalara aykırı tutum ve söylemleri ivedilikle terk etmeye davet ediyoruz. Bu vesileyle bir de hatırlatma yapmak isteriz. Yürütme görevi ve yetkisi halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı’na aittir. Dolayısıyla seçilmiş kişi sadece Sayın Cumhurbaşkanımızdır.”