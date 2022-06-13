Seçim güvenliği için STK’lar da seferber

Seçim yaklaşırken sivil inisiyatifler de ‘sandık güvenliği’ çalışmalarına hız verdi. Hedef 100 bin aktif gönüllü.

Türkiye’de iktidar seçim takvimi için 2023 yılını işaret etse de yaşanan ekonomik tablo “erken seçim” spekülasyonlarını da beraberinde getirdi. Her dönem farklı tartışmalarla gündeme gelen “seçim güvenliği” ise en önemli konu başlıklarından biri haline geldi. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti tarafından kurulan “seçim güvenliği” komisyonu geçtiğimiz günlerde açıkladığı raporla seçmenlere “oylar güvencemiz altında” mesajı verirken, sivil toplum ve gönüllülerle de iş birliği hususunda çalışma yapılacağını kaydetti. Bugüne kadar çöpte yakılmış halde bulunan oylar, mühürsüz oy pusulalarının kabulü, oy sayımında usulsüzlük gibi birçok iddia tartışma yaratırken partilerin yanı sıra seçim güvenliği için kurulmuş gönüllü oluşumlarının mutfaklarında da hummalı bir çalışma başladı.

Eğitimlere herkes katılabilir

Gazete Duvar’ın haberine göre, Türkiye’de seçimlerin şeffaflığı ve denetlenebilirliği alanında 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Oy ve Ötesi Derneği, olası erken seçim ihtimaline karşı hazır olduklarına dikkat çekerken, tüm siyasi partiler ile ortak çalışabileceklerine vurgu yaptı. Toplumda seçim güvenliği farkındalığını artırmak ve bilinci yükseltmek için hem seçmene hem de gönüllülere verdikleri eğitimleri bu süreçte hızlandırdıklarını belirten Sun, “Bu güne kadar bize ait olan ‘data bank’ sisteminde kayıtlı 220 bin kişiye seçim güvenliği eğitimi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Ancak kayıt vermek istemeyenlerden de kayıt almıyoruz. Kapının önünden geçen herkes eğitimlere katılabilir” diye konuştu.

Hedef 100 bin aktif gönüllü

Oy ve Ötesi Derneği Genel Sekreteri Sun’a göre, 2023 seçimlerinde hedefleri en az 100 bin aktif gönüllü sağlamak. Sun, bu kapsamda önceki seçimlerde görev almış kişilerin yanında yeni gönüllülerle de iletişime geçtiklerini kaydetti. Türkiye’de önümüzdeki seçimlerde ilk kez oy kullanacak 7 milyona yakın da genç bir kitle var. Ahu Sun, bu seçmen grubuna özel de bir çalışma yürüttüklerini söyleyerek,“2023 seçimlerine özel, ilk kez oy kullanacak genç kesime de hitap etmek istiyoruz. Gençlere özel kampanyalarımız, çalışmalarımız olacak. Üniversiteler, gençlik kulüpleri, partilerin gençlik kolları üzerinden genç kesime ulaşmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda da partiler ile genç seçmenin eğitimi hususunda ortaklaşabiliriz. Aynı zamanda sosyal medyayı da bu amaçla aktif kullanacağız” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi