Seçim sonrası yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?

Diyarbakır’daki Nevruz etkinliğinde konuşan eski DEP milletvekili Leyla Zana, seçimden sonra “Barış ve çözüm süreci için yolun yeniden açılacağını” söyledi. Alandakilere Kürtçe seslenen Zana, “1993’te Öcalan’ın başlattığı barış ve çözüm süreci için yeniden hazır mısınız?” diye sordu. Alandaki on binlerce kişi de hep bir ağızdan “Evet” cevabını verdi.

Zana, “Bu ülkeyi yönetenlere sesiniz ulaştı. Hep beraber seçimden sonra, barış ve özgürlüğün yolunu açacağız” ifadelerini kullandı. Türkiye’de 2013 yılındaki çözüm süreci de 21 Mart’taki Nevruz kutlamalarında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajının aynı meydanda okunmasıyla başlamıştı. DW Türkçe’nin haberine göre Öcalan mesajında “Silahlı direniş sürecinden, demokratik siyaset sürecine kapı açılıyor... Artık ‘silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun’ noktasına geldik” ifadelerini kullanmıştı. Etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise “çözümün adresinin” İmralı Cezaevi olduğunu yineledi. Haber Merkezi

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