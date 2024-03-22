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23 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Seçim sonrası yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?

22 Mart 2024, Cuma 16:24
Diyarbakır’daki Nevruz etkinliğinde konuşan eski DEP milletvekili Leyla Zana, seçimden sonra “Barış ve çözüm süreci için yolun yeniden açılacağını” söyledi. Alandakilere Kürtçe seslenen Zana, “1993’te Öcalan’ın başlattığı barış ve çözüm süreci için yeniden hazır mısınız?” diye sordu. Alandaki on binlerce kişi de hep bir ağızdan “Evet” cevabını verdi.

Zana, “Bu ülkeyi yönetenlere sesiniz ulaştı. Hep beraber seçimden sonra, barış ve özgürlüğün yolunu açacağız” ifadelerini kullandı. Türkiye’de 2013 yılındaki çözüm süreci de 21 Mart’taki Nevruz kutlamalarında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajının aynı meydanda okunmasıyla başlamıştı. DW Türkçe’nin haberine göre Öcalan mesajında “Silahlı direniş sürecinden, demokratik siyaset sürecine kapı açılıyor... Artık ‘silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun’ noktasına geldik” ifadelerini kullanmıştı. Etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise “çözümün adresinin” İmralı Cezaevi olduğunu yineledi.

Haber Merkezi

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  • Seyit Battal arslan

    22.3.2024 20:28:13

    Hiçbir çözümde getirmeyecektir insanlarımız boşuna ölmeye devam edecektir Selam dua ,hayırlı ramazanlar

  • Seyit Battal arslan

    22.3.2024 20:26:11

    Asrın Bedii Bediuzzammanin 100 yılı Aşkındir insanları ,yöneticileri Çağırdığı KURAN iMAN, Hz Muhammed(ASM) hakikatlarinin çağrılarına kosulmadikca Çözümün ya da Çözüm süreci hiç bir işe yaramadigi gibi 😂

  • Seyit Battal arslan

    22.3.2024 20:15:54

    Bu unsuriyetcilik( ırkçılık davasını yaşayanlar ya da sempatisii olanlar nasıl başını yastiga bırakabiliyorlar? Nasıl hopluyor zıplıyor bayram yapiyorlar Halbuki KİTABİMİZDA; Bir insanını haksizca öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir ( ila ahir) Oysa 40 binden fazla insan ölmesine rağmen hala bayram yapmaya devam ediyorlar Çözümü bu kadar insanın kalbine sebeb Çocuk katilindenden bekliyorlar Oysa senelerce önce ogrecime vurduğun bir Tokat'ın hala tahatsizligini duyuyorum

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