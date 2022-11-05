Seçmen listelerinde 200 bin ‘yabancı’ var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel İzmir’de “2023 Genel Seçimleri’nde seçim güvenliğinin önemi ve önlemi” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Adıgüzel, “Yaklaşık 140 bin civarı Suriyeli var, seçmen listelerinde. 20 bine yakın Afgan var. Bir o kadar Iraklı var. Bir o kadar da İranlı var. 4 bine yakın da Libyalı var. Toplamda, yurt içi ve dışı listelerinde 200 bin Suriyeli, Afgan, Irak, İran ve Libya’dan gelen seçmen var” dedi. Adıgüzel, Türk vatandaşlığı verilen yabancılarla ilgili, “Üç milyonluk bir daire, eksperler tarafından 400 bin dolar olarak gösteriliyor. Devlet denetleyemiyor. Rüşvet veriyor ve vatandaşlık sahibi olabiliyorlar” diye konuştu. Adıgüzel, adres kayıt sistemindeki hile iddialarıyla ilgili ise “Türkiye öyle bir hale geldi ki ‘Ne hinlik yapacaklar’ diye düşünür olduk” dedi.

İzmir - Anka