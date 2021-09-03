"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Şehirlerarası tren seyahatleri yeni kurallarla nasıl yapılacak?

03 Eylül 2021, Cuma 15:49
Şehirlerarası tren yolculuklarında 18 yaş üzeri yolcular aşı olduklarını HES uygulamasından belgeleyecek, aşılanmamış ve hastalık geçirmemiş yolcular ise azami 48 saat öncesinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz ederek seyahat edebilecek.

TCDD Taşımacılık AŞ'den alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi" çerçevesinde, şehirlerarası tren yolculuğuyla ilgili olarak 2 yaş altı bebek yolcular için HES kodu gerekmiyor, 18 yaş altı yolcular ise HES koduyla biletlerini alabilecek, trenle seyahat edebilecekler.

18 yaş üzeri yolcular biletlerini HES koduyla satın alacak ve trene binerken, aşılı olanlar ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanan yolcular (Kovid 19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) durumlarını HES uygulamasından belgeleyerek, aşılanmamış ve hastalık geçirmemiş yolcular ise azami 48 saat öncesinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmek suretiyle seyahat edecekler.

Gar ve istasyon girişlerinde ise HES kodu kontrolü devam edecek.

YHT kontrol noktaları ile trenlerde yapılacak kontrol esnasında gerekli belgeleri ibraz edemeyen yolcuların seyahatine izin verilmeyecek, trende tespiti halinde ilk istasyonda trenden indirilerek bilet ücretleri iade edilmeyecek.

Seyahat bilgileri, salgın süresince gerekli önlemleri almak ve gerektiğinde filyasyon uygulamalarında kullanılmak üzere yetkili makamlarla paylaşılacak.

AA

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya'da çevre örgütleri otomotiv devlerine dava açacak

    İsrail güçleri 12 Filistinliyi yaraladı

    AB'den Taliban mesajı

    Bakanlık açıkladı: Aşı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi istenebilecek

    Türkiye-Ermenistan ilişkileri hakkında Rusya'dan açıklama

    Almanya'da otomobil şirketlerine "iklim" için dava açılacak

    İsrail'de günlük vakalardaki yükseliş sürüyor

    Suriye kaynaklı petrol sızıntısı KKTC kıyılarını tehdit ediyor

    Yurt dışından gelecek vatandaşlarla yabancılara uygulanacak tedbirler belli oldu

    Samandağ sahilindeki kirlilik hakkında Hatay Valisi Doğan'dan açıklama

    Pakistan - Afganistan sınırındaki tel örgü tamamlanmak üzere

    Rızabey Apartmanı'na ilişkin davanın ilk duruşması gerçekleşti

    Şehirlerarası tren seyahatleri yeni kurallarla nasıl yapılacak?

    Kurak dönemler için 'kışlık yağ bitkileri' tavsiyesi

    İsrail gerçek mermiyle saldırdı: 1 Filistinli şehit oldu, 15 Filistinli yaralandı

    Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibimiz Cebelitarık

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    Borçlanarak büyüdük

    Marmara'ya sağanak yağış uyarısı

    Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim süreci ve muhalefet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bu dosyalar hangi Yüce Divana?
    Şükrü BULUT

    Korona muamması nereye?
    Süleyman KÖSMENE

    Kalbi mühürlenen kul dönüş yapabilir mi?
    Faruk ÇAKIR

    Hukuku hatırlamak
    Genel

    Marmara'ya sağanak yağış uyarısı
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu nasıl insanlık?
    Osman ZENGİN

    Sağdakileri namaza, soldakileri İslâm’a dâvet...
    Rafet Özcan

    Zalimin zulmü varsa...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.