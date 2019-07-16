"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Şehit Ahmet Sinan Demircan ebediyete uğurlandı

16 Temmuz 2019, Salı 14:57
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan memleketi Gaziantep'te ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, Asri Mezarlık morgundan alınarak askeri tören mangası tarafından Bahattin Nakıboğlu Camisi avlusuna getirildi.

Burada düzenlenen törene, Demircan'ın annesi Emel Demircan, nişanlısı Gülsüm Tekin ve yakınları ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve vatandaşlar katıldı.

Törende, tabuta sarılıp gözyaşı döken ve Demircan'ın fotoğrafını öpen şehidin yakınları, "Sinanlar ölmez vatan bölünmez" diye seslendi.

Demircan'ın naaşı, İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Demircan'ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi.

AA

Okunma Sayısı: 370
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD Google'ı inceleyecek

    KPSS cevap anahtarı yayımlandı

    İran uranyum zenginleştirme seviyesini belirledi: Yüzde 4,5'un üzerine çıkmayacak

    TÜSİAD heyeti ABD'de temaslarda bulunacak

    Rumlar Mustafa Akıncı'nın önerisini reddetti

    Hamaney: İngiltere'yi cevapsız bırakmayacağız

    Şehit Ahmet Sinan Demircan ebediyete uğurlandı

    Şehit Necmettin Öğretmen dualarla yâd edildi

    Türkiye bandıralı gemiye Nijerya açıklarında saldırı: 10 Türk gemici kaçırıldı

    Hafter güçleri şimdi de hastaneyi vurdu

    Kuzey Kore: Nükleer silah denemelerini yeniden başlatabiliriz

    Nepal'de ölü sayısı 78'e yükseldi

    İdlib'de ''sivil'' ölümleri devam ediyor

    'Dördüncü gemiyi de göndereceğiz'

    İsrail zindanlarında bir Filistinli tutuklu daha vefat etti

    TÜİK açıkladı: İşsizlik yüzde 13'e yükseldi, işsiz sayısı 4 milyonu aştı!

    Trump'ın yeni skandalına Demokrat vekillerden ortak cevap

    Güney Afrika'daki saldırılarda ağır bilanço!

    AB'nin Doğu Akdeniz kararlarına Türkiye'den ilk tepki

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL hukuku hâlâ yürürlükte
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eygi’nin ardından
    Genel

    Tek adam rejimi devleti çökertiyor
    Faruk ÇAKIR

    Tarımı öldürdük, başında ağlıyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Boynuzun hesabından korkmak
    Cevat ÇAKIR

    Hafız Ali hakkındaki mektuplar
    Ali FERŞADOĞLU

    Nazardan korunmanın yolları (2)
    Cevher İLHAN

    “Yaptırımlar”la ortaya çıkan...
    Genel

    Demokrasi adaletle güçlenir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.