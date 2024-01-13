Şehitlerimizi dualarla ebediyete uğurluyoruz

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan askerler ebedi yolculuklarına uğurlanıyor.

Şehidin Taşova Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, ilçeye bağlı Çakırsu köyündeki ailesinin evine götürülerek helallik alındı.

Şehidin babası İbrahim ve annesi Havva Aslan ile kardeşleri, taziyeleri kabul etti.

Aile üyeleri şehidin naaşına sarılarak gözyaşı dökerken, baba İbrahim Aslan, "Seninle gurur duyuyorum, bana bu onuru yaşattığın için hakkım helal olsun sana. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.

Bu sırada vatandaşlar tekbir getirdi, "Vatan canım sana feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attı.

Şehidin cenazesi, öğle vakti köy camisinde İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından asker ve vatandaşların omzunda köy mezarlığına taşınarak, burada defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin Adıyaman'da ebedi yolculuğuna uğurlandı

Çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin'in cenazesi de Adıyaman'da toprağa verildi.

Şehit Sayin'in naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Şehidin babası Hacı Ali, annesi Emine, kardeşleri ve yakınları törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Cumhuriyet Başsavcısı Gölhan Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Yeni Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

Ailenin 4'üncü çocuğu olan Şehit Sayin'in 5 kardeşinin olduğu, ağabeyinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Gün, Gaziantep'te ebedi yolculuğuna uğurlandı

Çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün (28) cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi.

Şırnak'tan askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen Gün'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına konuldu.

Şehit Gün'ün naaşı, babası Süleyman, annesi Hatice, kardeşleri Eda, Sena, Mustafa ve yakınları, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, CHP Gaziantep Milletvekilleri Melih Meriç ve Hasan Öztürkmen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Şehidin cenazesi, silah arkadaşlarının omzunda Bahattin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.

Şehit Gün'ün babası Süleyman, annesi Hatice, kardeşleri ve yakınları, törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Çeber, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Gaziantep Milletvekilli Eyup Özkeçeci, CHP Gaziantep Milletvekilleri Meriç ve Öztürkmen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şen, İl Emniyet Müdürü Özcan ile diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün cenazesi, Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit Sözleşmeli Er Özdemir, Kahramanmaraş'ta ebedi yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in (23) cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Şehitler Özdemir ile Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in naaşları, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, şehit babaları Ali Özdemir ve Emrullah Gülmez'i, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüştürdü.

Şehit babaları, silah arkadaşlarının omuzunda uçaktan alınan ve ambulanslara taşınan şehitleri yan yana karşıladı.

Şehitlerden Gülmez'in naaşı, yarın defnedilmek üzere Göksun Devlet Hastanesi morguna Özdemir'in naaşı ise helallik alınmak üzere Şerefoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Özdemir'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Mahalle Mezarlığı yanında hazırlanan alanda İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın kıldırdığı namazdan sonra toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehit Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, MHP İl Başkanı Vahit Demiröz, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Yardımcısı Alpay, Vali Ünlüer ve diğer protokol üyeleri, şehidin babası ve aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehit Uzman Çavuş Köroğlu'nun naaşı Giresun'a getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi, Giresun'a getirildi.

Şırnak'tan askeri uçakla getirilen 30 yaşındaki şehit için Ordu-Giresun Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Karşılama törenine, şehidin babası Şerif Ali ve annesi Fatma Köroğlu ile üç kız kardeşinin yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Ordu Valisi Muammer Erol, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Ordu Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyacızı, Ordu Emniyet Müdürü Atilla Aksoy katıldı.

Köroğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda uçaktan indirilerek cenaze aracına konuldu.

Görele Devlet Hastanesi'ne götürülen şehit Köroğlu'nun cenazesi, yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından ebedi yolculuğuna uğurlanacak.

Şehit Sözleşmeli Er Murat Atar'ın naaşı Samsun'a getirildi

Çatışmada şehit olan 22 yaşındaki İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın naaşı Samsun'a getirildi.

Şırnak'tan kalkan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

Şehit Atar'ın cenazesini, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile vatandaşlar karşıladı.

Duanın ardından Murat Atar'ın naaşı, kara yoluyla memleketi Ordu'nun İkizce ilçesine götürüldü.

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Şehitler Delen ve Batur'un cenazeleri Kapadokya Havalimanı'nda karşılandı

Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen ile Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazeleri askeri uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirildi.

Havalimanındaki törende, şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen ile şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşları tarafından uçaktan alınarak, cenaze aracına konuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından ebedi yolculuklarına uğurlanmak üzere Delen'in naaşı Aksaray'a, Batur'un naaşı Niğde'ye uğurlandı.

Törene, şehitlerin ailesi ve yakınları, Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Belediye Başkanı Mehmet Savran, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve protokol üyeleri katıldı.

Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in cenazesi Eskişehir'e getirildi

Çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in (27) naaşı Eskişehir'e getirildi.

Şırnak'tan kalkan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üssü'ne indi.

Şehit Evcin'in cenazesi, baba Nazif ve anne Ferah Evcin, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan tarafından karşılandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna götürülen Evcin'in naaşı, yarın öğle vakti Reşadiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Şehit Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi memleketi Niğde'ye getirildi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) cenazesi, memleketi Niğde'ye getirildi.

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Batur'un cenazesi, kara yoluyla Niğde'ye getirildi.

Şehit Batur'un cenazesi, babası Cuma ve annesi Hatice Batur, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

Silah arkadaşlarının omzunda taşınan şehidin naaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi, yarın öğle vakti düzenlenecek törenin ardından merkeze bağlı Himmetli köyünde toprağa verilecek.