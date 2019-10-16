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16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Şehitlerimizi ebediyete uğurladık

16 Ekim 2019, Çarşamba 16:38
Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ve Uzman Onbaşı Mesut Çelik, memleketlerinde ebedi yolculuklarına uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık, memleketi Kırıkkale'de ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak helallik için Selim Özer Mahallesi'ndeki babaevine götürülen şehit Çelebi Bozbıyık'ın (27) naaşı, daha sonra Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve protokol üyeleri, burada şehidin babası Hamza Bozbıyık ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu top arabasına kadar taşıdı.

Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, daha sonra Kırıkkale Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik ebedi yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in cenazesi memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Çelik'in cenazesi, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Helallik alınmasının ardından ilçe meydanına götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından katafalka konuldu.

Metanetini koruyan ve zaman zaman oğlunun tabutuna bakarak duygulanan baba Ebubekir Çelik, "Terör örgütünü lanetliyorum." dedi.

Törende Kürtçe ağıtlar yakan şehidin annesi Hanım Çelik de "Vatan sağ olsun, kurban olduğum." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin tabutuna asker selamı veren kız kardeşi Sema ise "Onlar (terör örgütü) da görecek. Siz bizi şehit ettikçe biz sizin üzerinize daha çok geleceğiz. Vatan sağ olsun. Ağabey, kurban olurum sana, sen orada yatacak adam mıydın? Yeri şu an cennetlik biliyorum. Şehitler ölmeyecekler, onların ruhları yaşıyor. Ağabey kurban olurum ben sana, sen bana neden öyle bakıyorsun." ifadelerini kullandı. 

Şehidin vatani görevini yapan amcasının oğlu Yılmaz Çelik de kuzeninin tabutuna gözyaşları içerisinde asker selamı verdi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin tabutu bir süre omuzlarda taşındı. Cenazeye katılanlar da tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganları attı.

Şehidin naaşı, daha sonra ilçe şehitliğinde toprağa verildi. 

Törene, şehidin Tokat'ta uzman çavuş olarak görev yapan kardeşi Emrah, aile yakınları, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat ve Yakup Taş ile CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erken ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan şehidin yaklaşık 20 gün önce sözlendiği öğrenildi.

AA

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