Selim Gündüzalp’i rahmetle anıyoruz

Gazetemizde de uzun yıllar yazıları yayınlanmış olan, Zafer Dergisi kurucularından Selim Gündüzalp’i vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

Yazar Selim Gündüzalp, Yeni Asya’nın Lâhika sayfasında yayınlanan ‘şerh’ yazılarına çok önem verirdi. Risale-i Nur üzerine yapılan ve yapılacak çalışmalar onun için öncelikliydi ve kim yaparsa onu tebrik ederdi. Selim Gündüzalp’in cenaze namazı 13 Eylül 2017 tarihinde ikindi namazına müteakip Sakarya’daki Orhan Camiinde kılınarak, Emirdağ Aile Kabristanlığına defnedilmişti.

Selim Gündüzalp kimdir?

Asıl ismi Hüseyin Adnan Şengörür olan Selim Gündüzalp, 1954 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1979 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nden mezun oldu. Zafer Dergisi’nin kurucuları arasında yer aldı. Selim Gündüzalp, 12 Eylül 2017 tarihinde geçirdiği bir kalp krizi neticesinde 63 yaşında vefat etti. Bu vesileyle duâlarla anıyoruz. Mekânı Cennet olsun inşallah.

İstanbul - Seyhan Şentürk

