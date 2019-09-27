Yeni Akit gazetesi yazar Abdurrahman Dilipak, dünkü yazısında Müslümanlık kimliğinin aşındığını öne sürdü.

Dün CHP’lilerin yaptığını bugün biz yapıyoruz

“Birçok Müslüman görünümlü kişi, aslında bugün Müslümanların yüzkarası ve insanlar onlara bakıp Müslümanlıktan soğuyorlar” diyen Dilipak, şunları söyledi: “Servet ve iktidar Müslümanları bozdu. Müslümanım diyenlerin serveti ve gücü, aklının ve imanının önüne geçince çok büyük bir savrulma yaşandı ve inandıkları gibi yaşamayı bırakıp, yaşadıkları gibi inanmaya, iktidar ve servete ulaşmak için birbirleri ile yıkıcı bir rekabete giriştiler.” Dilipak ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi tabanında ‘dine yöneliş’ yaşandığını belirtti ve ‘bazı dindarların da sekülerleştiğini’ öne sürdü. Sputnik’in haberine göre, Dilipak’ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde: “Bugün, CHP’nin ağırlıkta olduğu bölgelerde cami cemaatinde göreceli bir artış var. Hem yaşlı hem genç, hem kadın hem erkek, hem zengin hem yoksul, hem okumuş hem okumamış, her kesimde bir dine yöneliş var. Partilerini değiştirmeseler de bugün CHP tabanı düne göre daha dindar.”