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21 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Sığınmacılar ucuz iş gücü yapıldı

21 Haziran 2022, Salı
Sivil Toplum Kuruluşları sığınmacıların Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan fabrikalarda ucuz iş gücü olarak kullanılmalarına dikkat çekti.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle Gaziantep’te bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları ‘Göç, mülteciler ve çözüm önerileri’ konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Birleşik Tekstil İşçileri Sendikası ve Nar Sanat Derneği ortaklığında gerçekleşen toplantıya Suriyeli sığınmacılar da katılım sağladı. Toplantı sonrası VOA Türkçe’ye konuşan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, ekonomik krizin nedeni olarak görülen göçmenlerin ırkçı nefret söylemlerine maruz kaldıklarına dikkat çekti. Türkmen, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan fabrikalarda birçok haklarından mahrum olarak çalıştırılan sığınmacıların ise işverenler tarafından ucuz iş gücü olarak kullanıldığını ifade etti.

İnsan gözüyle bakmıyorlar

Ülkede yaşanan birçok krizin çözümünün mülteci düşmanlığı olmadığına vurgu yapan Türkmen, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: “Döviz kurundaki artışa bağlı olarak işçilerin aldıkları ücretin çok hızlı bir şekilde erimesi sonucu Türkiye’de müthiş bir yoksullaşma yaşanıyor. Bu durumda insanlar artık geçinemez duruma gelmiş durumdalar. İşçiler ise artık aldıkları ücretle karınlarını bile doyuramaz duruma gelmiş durumda. Bu gibi sorunlar arttıkça bu duruma karşı gelişen öfke ve tepki de göçmenlere, mültecilere yönelmiş durumda. Antepli patronlar yerli işçilere bile insan gözüyle bakmıyorlar. Sendika olarak işçi sınıfı içerisinde faaliyet yürütüyoruz. İşçilerin sürekli olarak maruz kaldığı sömürüye ve hak ihlallerine tanık oluyoruz. Son bir ayda Başpınar Organize sanayi bölgesinde 20 fabrikada 3 bine yakın işçi işten atıldı. Kendi ırkından işçilerine bile köle muamelesi yapan patronun Suriyeli işçiye neler yapabileceği bu durumlarla ölçülebilir. Şu anda Suriyeli işçiler kayıt dışı, sigortasız, düşük ücretlerle, en kötü koşullarda, ucuz bir şekilde çalıştırılacak iş gücü olarak görülüyor. Zaten bugün Türkiye’nin göçmen deposu olması, AKP’nin ülkeyi göçmen deposu haline getirmesi politikalarının önemli motivasyonlarından birinin bu olduğunu düşünüyoruz.’’

İşçinin hakkı yeniliyor

Çalıştıkları işlerde haklarını isteyen sığınmacıların ülkelerine gönderilmekle tehdit edildiğini belirten Suriyeli işçi Muhammed Bedir, zor şartlarda hayata tutunmaya çalıştıklarını belirterek, “İş başvurularına gittiğimiz zaman bize önerilen çalışma saatleri çok fazlaydı. 12 saat çalıştırıldığımız işlerde iki kişinin yapabileceği işi tek başımıza yapmak zorunda kalıyorduk. Birçok fabrika ve inşaat işlerinde Suriyeliler bu şekilde çalıştırılıyor. Bazı istisnai yerlerde işçinin hakkı veriliyor ama birçok yerde işçinin hakkı yeniliyor’’ şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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