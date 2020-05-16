'Silivri için açıklama bekliyoruz'

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Silivri Cezaevindeki koronavirüs vak’alarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi verdi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Silivri Cezaevindeki koronavirüs vak’alarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün cevaplaması isteğiyle verdiği soru önergesinde Gergerlioğlu, “Silivri Cezaevinde Covid-19 teşhisi koyulan mahpus sayısı kaçtır? Bu mahpuslardan kaçı yoğun bakımda kaçı entübe durumdadır? Silivri Cezaevinde Korona sebebiyle yaşamını yitiren mahpus sayısı kaçtır? Silivri Cezaevinde 7 kişilik koğuşta 45 kişinin kaldığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa salgın döneminde buna nasıl izin verilmiştir? Silivri Cezaevinde Covid-19 vak’asını azaltmak için Korona semptomları taşıyan mahpuslara test yapılmadığı iddiası doğru mudur? Şu ana kadar test yapılan mahpus sayısı kaçtır? Bu mahpuslardan negatif çıkanların kaçına tekrar test yapılmıştır? Açık Cezaevlerinin boşaltılması sebebiyle Cezaevlerinde yemek sorunlarının yaşandığı kalitesiz yemekler sebebiyle mahpusların İmmun dirençlerinin düştüğü ve Koronaya yakalandıkları iddiaları doğru mudur? İddialar her gün basında ve Sosyal Medyada dolaşırken Adalet Bakanlığı ve Bakırköy Savcılığı’nın bir açıklama yapmamasının sebepleri nelerdir? Adalet Bakanlığı ailelerin tedirginliğini gidermek için herhangi bir tatmin edici açıklama yapacak mıdır?