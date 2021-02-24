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24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Sillesini yediğiniz düzen adına ahkam kesiyorsunuz

24 Şubat 2021, Çarşamba 00:16
AHMET TAŞGETİREN’DEN AKP’YE: YOLA ADALET DİYE ÇIKTINIZ. HER TÜRLÜ İNSAN HAKKI İHLALİNİ GÖRMEZDEN GELİYORSUNUZ.

TAM BİR ŞİRAZE DAĞINIKLIĞI

“Özhaseki’yi tanırım, dostluğum vardır. Dürüsttür vs diye söyleyeceğim pek çok iyi özelliği var. Ama Ankara’ya başkan adayı olduğunda üslûbu değişti ve en son sözleri ile tam bir şiraze dağınıklığı sergiledi. Özlem Zengin dur-durak bilmeden konuşuyor. Ve konuştukça kendinden uzaklaşıyor.”

NASIL ÖYLE SÖYLEYEBİLİR?

“Nasıl söyleyebilir o sözleri? Başını açmanın 20 yıl sonraki acısını dile getirdiği halde üstelik? Kadınlar tecavüze uğradıklarını anlatabiliyorlar mı? ‘Me too’ akımı ancak yeni zamanlarda karşılık bulmadı mı? Özlem Zengin tepki görüyor, çünkü kendisinden daha başka bir tavır bekleniyor.”

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Sillesini yediğiniz düzen adına ahkâm kesiyorsunuz

Yazar Ahmet Taşgetiren, Özlem Zengin üzerinden AKP’yi eleştirerek, “Geçmişinizde bu kurulu düzenin sillesini yiyerek gelmişsiniz, ama şimdi kurulu düzen adına ahkÂm kesiyorsunuz” dedi.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in son dönemde tepki çeken ifadeleri dolayısıyla bir dizi eleştirisini gündeme getirdi.

Taşgetiren, yazısında, “Önce o “Haysiyetli kadın bir yıl bekler mi?” sözleri çok problemli. 12 Eylül’de Mamak’ta işkence görenler, Diyarbakır Cezaevi’ndekiler yaşadıklarının binde birini bile anlatmadılar. Erkekler… Sağcılar, solcular… Haysiyet meselesi yaptılar. Özlem hanım nasıl söyleyebilir o sözleri? Başını açmanın 20 yıl sonraki acısını dile getirdiği halde üstelik? Kadınlar tecavüze uğradıklarını anlatabiliyorlar mı? “Me too” akımı ancak yeni zamanlarda karşılık bulmadı mı? Ak Parti’de ya Mustafa Yeneroğlu olacaktınız, anlaşılıyor ki ya da Özlem Zengin. Özlem Zengin tepki görüyor, çünkü kendisinden daha başka bir tavır bekleniyor, yani acıların içinden gelmişsiniz, acıları anlarsınız diye düşünülüyor. Siz ise “Talimatla çocuk doğruyorlar” diyorsunuz, niçinmiş? “Cezaevinde çocuklu kadınlar var denilsin için”miş” dedi.

AKP için problem oluşturuyor

Taşgetiren, AKP için FETÖ suçlaması ile içeriye alınmış kadınların problem oluşturduğunu söyleyerek, “Aslında erkekler de problem oluşturuyor. KHK ile atılanlar, iltisaklı – irtibatlı kapsamına sokularak cezaevlerine konanlar, ibadet katmanı denilerek yola çıkıldığı halde ibadeti – ticareti – ihaneti aynı çuvala doldurup üzerlerine terör damgası vurulanlar, dün Ak Parti’nin birlikte yürüdüğü insanlar, anaları - babaları Ak Parti’nin tabanını oluşturan insanlar, çocukları dedelerin, anneanne, babaanne yanında büyüyen birlikte ve farklı illerde cezaevinde bulunan babalar - anneler…. Anadolu’nun her köşesine dert taşıyanlar…” ifadelerini kullandu.

Önce ahlâken olmuyor

“Ak Parti her şeyi “FETÖ çuvalı”na doldurup işin içinden çıkacağını sandı, ama olmuyor” diyen Taşgetiren, şunları söyledi: “Önce ahlaken olmuyor. Her türlü insan hakkı ihlâlini görmezden gelmeniz gerekiyor, olmuyor, çünkü yola adalet diye çıktınız. Çünkü, geçmişinizde bu kurulu düzenin sillesini yiyerek gelmişsiniz ama şimdi kurulu düzen adına ahkam kesiyorsunuz. Olmuyor, çünkü olan bitenler Ak Parti’ye bir de taban bedeli ödetiyor. Geçmişte Gülen’in başörtüsü duruşu çok problemli oldu evet, üniversitelerde Gülen’e bağlı olan öğrenciler başlarını açtılar evet, ama bu bugün onlara veya herhangi bir insana haksızlık yapılmasını meşru göstermiyor.”

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