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15 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Şimdi de yoğun bakım çetesi

15 Ekim 2024, Salı
İstanbul’da, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22’si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekenin detaylarına ulaşıldı.

Şifa bulan bebeklerin daha fazla ödeme almak için yoğun bakımdan çıkarılmadığı, bunun kimi bebeklerde enfeksiyon kapma gibi rahatsızlıklara, kimi bebeklerde ise ölüme sebep olduğu belirtildi.

Haber Merkezi

 

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