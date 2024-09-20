Şimşek, kabahati deprem ve EYT’ye attı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da düzenlenen Global Liderler Zirvesi’ne “Türkiye’nin Önümüzdeki Üç Yıllık Ekonomik Perspektifi” konulu video konuşması ile katıldı.

Şimşek, “Bildiğiniz gibi deprem nedeniyle, yine EYT nedeniyle geçen sene ve bu sene bütçe açığımız oldukça yüksek seyrediyor. Gayrisafi yurt içi hasılaya oran olarak bütçe açığı geçen sene yüzde 5,2’ydi. Bu sene yüzde 4,9’a gerilemesini bekliyoruz ama gelecek sene bizim için kritik. Dezenflasyon sürecini desteklemek için bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3 civarına düşürmeyi hedefliyoruz” dedi. İstanbul - Anka

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