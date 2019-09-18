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18 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Sınır ihlali yapan Yunan askerler hakkında soruşturma tamamlandı

18 Eylül 2019, Çarşamba 14:35
"Askeri casusluk" soruşturmasında, Edirne'de sınırı geçen Teğmen Mitretodis ile Astsubay Çavuş Kouklatzis hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Askerler hakkında "askeri yasak bölgeye girmek" suçundan iddianame düzenlendi.

Edirne'de sınırı geçen Yunan askerleri Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "askeri casusluk" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada, Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan Teğmen Mitretodis ile Astsubay Çavuş Kouklatzis hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kararda, askerlerin yakalandıklarında üzerlerinde kriptolu cep telefonunun çıkması üzerine "askeri casusluk" suçu şüphesiyle soruşturmanın genişletildiği, cep telefonunun incelenmesi sonucu herhangi bir suç unsurunun tespit edilemediği ifade edildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kriptolu cep telefonunun Yunanistan ordusu tarafından kapalı sistem iletişim mekanizması kurmak amacıyla yüklenen 'HARP.GR' isimli uygulamayı ihtiva ettiği, ele geçirilen telefonlar içerisinde sınır hattının görüntülerinin yer aldığı ve yine Türkiye-Yunanistan sınırı olduğu değerlendirilen alanda Türkiye Cumhuriyetine ait sınır taşı olduğu değerlendirilen mekanın fotoğrafının bulunduğu tespit edilmiştir. Tüm dosya içeriği incelendiğinde, Yunanistan kara kuvvetleri mensubu ve askeri olan şüphelilerin, görev yaptıkları süre ve görev alanlarıyla askeri tecrübeleri göz önüne alındığında, sınır hattını hataen ihlal ettikleri yönündeki savunmalarının inandırıcı olmaktan uzak olduğu, buna karşın dosya kapsamında incelenen deliller göz önüne alındığında şüphelilerin üzerlerine atılı askeri casusluk suçunu işlediklerine dair kamu davası açılmasını gerektirir yeterli ve somut delil bulunmadığı anlaşıldığından; şüpheliler hakkında 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme' suçuna ilişkin kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi."

Sınırı yanlışlıkla geçtiklerini iddia eden iki asker hakkında "askeri yasak bölgeye girmek" suçundan düzenlenen iddianamenin ise Asliye Ceza Mahkemesine gönderildiği öğrenildi.

Olay

Edirne'de 1 Mart 2018'de, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan 2 asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, 2 Mart 2018'de teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

İki asker ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürmüşlerdi.

2. Sulh Ceza Hakimliğinde, 14 Ağustos 2018'de yapılan duruşmada iki asker tahliye edilmişti.

AA

Etiketler: Edirne, Yunanistan, sınır, asker
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