Hükümeti katil Netanyahu mu kuracak?

İsrail halkı, 7 Ekim 2023’teki Hamas baskınından bu yana ilk kez sandık başına gitti. Ülkede son yılların en yüksek katılım oranlarından birinin kaydedildiği seçimde, yaklaşık 7,3 milyon seçmenin yüzde 77’si oy kullandı.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre, 77 yaşındaki Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki sağcı blok yarışı önde tamamladı ancak hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamadı. Hiçbir tarafın parlamentoda çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle yeni hükümeti kimin kuracağı belirsizliğini koruyor. Ülkenin haftalar sürebilecek zorlu koalisyon görüşmeleriyle karşı karşıya olduğu değerlendirilirken, yeni hükümet kurulana kadar Netanyahu ve kabinesinin görevlerini sürdüreceği belirtiliyor. Haber Merkezi

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