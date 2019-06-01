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1 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Siyasi irade yargıdan elini çeksin

01 Haziran 2019, Cumartesi 00:13
YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİNİ YORUMLAYAN HUKUKÇULAR, “CMK’DA HİÇBİR EKSİKLİK YOKTUR. UYGULAMADAN VE SİYASÎ İKTİDARIN TUTUMUNDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR VAR” DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNDULAR.

BASKININ HADDİ HESABI YOKTUR

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun tutuksuz yargılamayı zaten öngördüğünü söyleyen Avukat Ergin Cinmen, Türkiye’deki ifade hürriyeti önündeki sorunların iktidarın tutumundan kaynaklandığını belirtti.

Cinmen, “Türkiye’deki baskının haddi hesabı yoktur. Tek tek olaylarla açıklanabilir. Öncelikle siyasî iradenin yargıdan elini çekmesi lâzım. Tüm bunlar ortadan ileri adımlar atılacağını söylenmesi tuhaf” dedi.

SİYASî DÂVÂLARDA GÜÇLÜK VAR

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da, “Yargının bağımsız ve tarafsız olmasını sağlayacak çok küçük şeyler var stratejisi belgesinde, bu geleceğe yönelik umut vermiyor. Tutuksuz yargılama ile ilgili değişikliğe gerek yok. Yasada yeterli güvence bulunmasına rağmen hâkim ve savcıların bağımsız olamamasından dolayı özellikle siyasî içerikli dâvâlarda güçlüklerle karşılaşıyoruz” dedi.

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Siyaset yargıdan elini çeksin

Avukat Ergin Cinmen, Türkiye’deki ifade hürriyeti önündeki sorunların iktidarın baskıcı tutumundan kaynaklandığını belirterek, “Öncelikle siyasî iradenin yargıdan elini çekmesi lâzım” dedi. 

Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı “Yargı Reformu Stratejisi” Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 17 yıldır devam eden iktidarında hazırlanan üçüncü Strateji Belgesi, dokuz amaç ile altmış üç hedef ve iki yüz elli altı faaliyeti kapsarken “hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunup geliştirilmesi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, sistemin şeffaflığının artırılması, yargısal süreçlerin basitleştirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması”nı esas alıyor. “Yargı Reformu Stratejisi”nin bir taslak olarak VOA Türkçe’ye değerlendiren İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bu taslağın Avrupa Birliği katılım müzakereleri kapsamında 23’üncü ve 24’üncü fasılların yeniden açılması için büyük ölçüde Avrupa Birliği’nin istediği düzenlemelerden oluştuğunun altını çizdi.

Türkiye’deki baskının haddi hesabı yok

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun tutuksuz yargılamayı zaten öngördüğünü söyleyen Avukat Ergin Cinmen, Türkiye’deki ifade özgürlüğü önündeki sorunların iktidarın baskıcı tutumundan kaynaklandığını belirtti. Cinmen, “Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını televizyondan dinledim. Sanki başka bir ülkeden birisi konuşuyormuş gibi geldi. Türkiye’deki baskının haddi hesabı yoktur. Tek tek olaylarla açıklanabilir. Öncelikle siyasi iradenin yargıdan elini çekmesi lazım. CMK’da hiçbir eksiklik yoktur. Uygulamadan ve siyasi iktidarın tutumundan kaynaklanan sorunlar var. Gazeteciler içeride, basına inanılmaz sansür uygulanıyor. Tüm bunlar ortadan ileri adımlar atılacağını söylenmesi tuhaf. Öyle ki aynı Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi’nin (Can Dündar ve Erdem Gül) kararı hakkında daha üç yıl önce ‘bu karara uymuyorum saygı da duymuyorum’ demiştir. Bu siyasî iradenin özgürlükler yönünde atması pek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Yasalar uygulanmıyor 

Durakoğlu, “Bu nedenle ilk bakışta olumlu şeyler içermesi normal. Bir nevi taslak hayaller bülteni gibi değerlendirmek lâzım. Çünkü projeksiyon üzerinde yapılıyor. Bu taslaklar dört yılda bir hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında geçen dört yıla ilişkin değerlendirmeler var. Görüldü ki birçok şey yapılmamış. Yargının bağımsız ve tarafsız olmasını sağlayacak çok küçük şeyler var stratejisi belgesinde, bu geleceğe yönelik umut vermiyor. Tutuksuz yargılama ile ilgili değişikliğe gerek yok. Yasada yeterli güvence bulunmasına rağmen hâkim ve savcıların bağımsız olamamasından dolayı özellikle siyasî içerikli dâvâlarda güçlüklerle karşılaşıyoruz. Ancak uygulamaya yönelik ise iyi şeyler var. Birincisi biz avukatlık sınav istemiştik bunun olacağı anlaşılıyor. Avukatlara yeşil pasaport verilmesi de güzel ve önemli bir gelişme. Gösterilen manzara güzel ama oraya gitmekte zorluklar yaşayacağız” dedi.

 

Etiketler: yargı, siyaset
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