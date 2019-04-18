Soma davasında Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan tahliye edildi

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanıklı davanın temyiz başvurusunu inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, kararı onayıp, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ı tahliye etti.

Manisa Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanıklı davanın gerekçeli karanının açıklanmasının ardından, sanık ve mağdurların avukatları, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi kararı onayıp, tutuklu sanıklardan 15 yıl hapis cezası verilen Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ı tahliye etti. NTV

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