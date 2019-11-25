Somut belge yoksa iltisak ve irtibat olmaz

Ankara 21. İdare Mahkemesi, emsal bir karara imza atarak OHAL Komisyonu’nun kararını hukuka aykırı buldu.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen bir belediye çalışanı, İdare Mahkemesi tarafından görevine iade edildi. Mahkemenin kararı emsal teşkil ediyor: “Somut bilgi ve belgelere dayanmayan tespitler, iltisak ve irtibat olarak değerlendirilemez.” Diyarbakır Kayapınar Belediyesi’nde çalışan N.S.K. A., 22 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan 677 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edildi. OHAL Komisyonu’na yaptığı başvuru reddedilen A., komisyon kararının iptali için Ankara 21. İdare Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Mahkeme, komisyon kararını reddederek, emsal bir karara imza attı. Ankara 21. İdare Mahkemesi, kararında, aralarında Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olduğu, kanun önünde eşitlik, Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü, hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması, hizmete girme gibi maddelerin de içinde olduğu Anayasa hükümlerini hatırlattı. Kamu görevinden çıkarılmanın gerekçesi olan “örgüt üyeliği” unsurunun ceza kanunları ile tanımlanmış bir suç olduğunu ifade eden mahkeme, bu nedenle idari yargı mercilerinin bu yönde inceleme yapmaları ve tespitte bulunmalarının mümkün olmadığı vurgulandı.

İdare Mahkemesi ‘suçlu bulmaya’ çalışamaz

Kararda, “Buna karşın iltisak ve irtibat halleri ceza yargısının alanına girmediğinden, idari yargı yerlerince tespiti gereken hallerdendir. Böylece yasa koyucu, terör örgütü üyeliğini bir suç olarak kabul edip kamu görevinden çıkarılma yanında hapis cezası ve benzeri yaptırımlara bağlamışken, ‘iltisak’ ve ‘irtibat’ hallerini suç isnadı olmaksızın sadece kamu görevinden çıkarma tedbirinin gerekçesi olarak öngörmüştür. bakılan dava bir ceza davası olmadığından işlem tesis edilirken ceza hukuku ilkelerinin ve kurallarının uygulanıp uygulanmadığını iş bu davada denetlenme imkânı yoktur. Diğer bir ifadeyle bu davada ‘suç ve suçlu bulunma halleri’ değil, OHAL döneminde kamu görevinden çıkarılan kişinin kamu görevine iadesini haklı kılan nedenlerin var olup olmadığı denetlenmektedir.” Artı Gerçek’in haberine göre, başvurucu A.’ın 2007 yılında Diyarbakır’da “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan davada beraat ettiği hatırlatılan kararda, A. hakkında ihraçları protesto etmek için Diyarbakır’da yapılan gösteri nedeniyle açılan davanın ise devam ettiği belirtildi.