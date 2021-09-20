Son 24 saatte 231 kişi vefat etti

Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığınca "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi vefat etti.

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