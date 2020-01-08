Son Şahitlerden Halil Yürür Ağabey vefat etti

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına olan Bediüzzaman’ı gören Son Şahitlerden Halil Yürür Ağabey Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Halil Ağabeyin cenazesi dün ikindi namazına müteakip Eskişehir İnönü Yenice Mahallesi Camii’nden kaldırıldı.

“Koca Halil” olarak bilinen Halil Yürür Ağabey, 1930 Antalya-İbralı doğumludur. 1983 yılından beri Eskişehir’de yaşayan Halil Ağabey 1954 yılında Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ile görüştü. “Üstad’la Isparta’da ilk görüşmemde bana sorduğu kişilerin içerisinde, Nazif Çelebi de vardı. Evinin bir bölümünü ayırmış, devamlı Risaleleri yazarmış. Beni Ceylan gibi kabul etti. Bana vekâlet verdi ve İstanbul’daki isimlerini saydığı elli kişiye selâm gönderdi. Bir çuval da eser götürdüm.” Halil Yürür, Zübeyir Ağabeyinde çok yakınında bulunmuştu. 1962’den itibaren Zübeyir Ağabey’in vefatına kadar beraber Neşriyat hizmetinde bulunmuştur.

Nur hizmeti için işini bıraktı

Sirkeci Merkez Postanesi’nde memurluk yapmış olan Halil Yürür, Zübeyir Ağabeyin de posta memurluğu yaptığını, Üstad ve Nur hizmeti uğruna dünyayı postaneden terk ettiklerini söylüyor. Teksir çevirecek gücü kalmayana kadar çalıştığı olmuş. Fatih’ten dersaneye kadar yolda dinlene dinlene gelmiş. Zübeyir Ağabey’e üç gündür aç olduğunu, bitkin düştüğü halini arz etmiş. Zübeyir Ağabey, “Git kardeşim, Risale-i Nur’a çalışırken açlıktan ölmüş, desinler” diyerek, metanet dersini vermiş. Halil Yürür, itiraz etmeden, teslimiyetle geri dönmüş. Nur hizmeti yolunda canla, başla çalışan merhum Halil Yürür Ağabeye rahmet, yakınlarına sabırlar vermesini yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.