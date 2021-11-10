Son Şahitlerden Recep Unaz dualarla

Önceki gün vefat eden Son Şahitlerden Recep Unaz, dün Antalya Uncalı Camiinde kılınan ikindi namazı sonrası Andızlı Mezarlığında toprağa verildi.

Gençlik Rehberi'ni gazetede yayınlatmıştı

Üstad Bediüzzaman'a birçok yönlerden hizmet eden ve Risale-i Nur tarihinde bir ilk olarak Antalya’da yayınlanan Suphi Türel'in Yeni İleri Gazetesinde Gençlik Rehberi ve Hutbe-i Şamiye eserlerini yayınlatmaya bizzat hizmeti olan Recep UNAZ Ağabeyimiz 95 yaşında vefat etti.

9 Kasım Salı günü Antalya Muratpaşa Camiinde kılınan ikindi namazından sonra bütün Türkiye’den ve çevre il ve ilçelerden gelen kalabalık bir cemaatle Anız Mezarlığında 16 sene önce vefat eden eşi Seher ablamızın olduğu mezara defnedildi.

Cenaze namazında Son Şahitlerden Avukat Gültekin SARIGÜL, Yeni İleri Gazetesi sahibi Suphi Türel'in oğlu, Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve Antalya eski milletvekili Menderes Türel ve bütün Antalya ileri gelenleri, bütün cemaatler katıldı.

Cenaze namazından önce Recep abinin Risale-i Nur talebesi olarak Antalya'da hizmetleri başlattığı ve yaptığı hizmetler anlatıldı. Kabri başında vasiyeti olan Risale-i Nur dersi yapıldı. Dualar edildi. Rabbimiz rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Aile efradının, dostlarının, Nur cemaatinin başı sağ olsun.

Nejat Eren, Antalya