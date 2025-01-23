Sorumlular hesap versin

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangına ilişkin konuştu.

Otelin özel turizm alanı içerisinde yer aldığını vurgulayan Özcan, otelin denetlenmesinde yetki ve sorumluluğun Kültür ve Turizm Bakanlığında olduğunu bildirdi. Özcan, “Biz büyükşehir belediyesi değiliz dolayısı ile bütün ilden sorumlu değiliz” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Bu büyük facia; ihmalin ve denetimsizliğin neticesini gözler önüne sermiştir. Olayda sorumluluğu, ihmali ve kusuru olan kim varsa mutlak surette belirlenmeli ve hesap vermelidir” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, cinayetin sorumluluğunu almalı, derhal istifa etmeli” ifadelerini kullandı. İstanbul Barosu, “sorumluluğu bulunan herkesin gerekli cezalara çarptırılması için olayın takipçisi olacaklarını” açıkladı. SP Genel Başkanı Arıkan, “Hiç kimse böyle bir katliamın sorumluluğunu, üç-beş itfaiye erinin üzerine atarak kendisini kurtaramaz” dedi. Ankara - Anka

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