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Sorunlar hukukun üstünlüğüyle çözülür

08 Aralık 2019, Pazar
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eğitimde, sağlıkta ve ekonomide yaşanan sıkıntıların hukukun üstün kılınmasıyla çözüleceğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde gerçekleştirilen, il başkanları ve il müfettişleri toplantısında konuştu. Karamollaoğlu, hem Türkiye’de hem bölgede hem de dünyada problemler bulunduğuna değinerek, eğitimde, sağlıkta ve ekonomide ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Türkiye’nin sorunlarını çözmesi için hukukun üstün kılınması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, artan kadın cinayetlerine dikkati çekti. 

OHAL’in etkileri sürüyor

Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz’un hala çözülemeyen siyasî ayağı olduğunu ileri sürerek, OHAL kavramının devam ettiğini söyledi.  Karamollaoğlu, “Bizim görüşümüz değerlerle ölçülür, kavga etmek bizim tevessül ettiğimiz bir yol değildir. Kutuplaşmadan uzak durmaya çalışırız. Herkesle kucaklaşmayı, herkesle dertleşmeyi, fikir teatisinde bulunmayı isteriz” diye konuştu. Türkiye’de bütün kesimlere el uzattıklarının altını çizen Karamollaoğlu, “Biz el uzatmazsak kim el uzatacak? Biz her yüreğe dokunacağız. Yanlış gördüğümüz hususlar varsa dostça ikaz edeceğiz” dedi.

 

AA

Etiketler: sorun, hukuk, üstünlük
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